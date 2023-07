Fisico, corsa e assist: chi è Doig, l’esterno mancino perfetto per Juric

Abile nelle due fasi e ancora giovane: con Juric può crescere molto

Paragonato in patria anche ad Andrew Robertson del Liverpool, Doig è un esterno mancino che può adattarsi facilmente sia nella difesa a tre che in quella a 4. All'occorrenza, complice la sua bravura nei contrasti e nell'uno contro uno, può fare anche il centrale difensivo, ma, in carriera, si è distinto principalmente come esterno sinistro di centrocampo a tutta fascia, utile tanto in zona difensiva (con i suoi 189 centimetri di altezza sa farsi valere nei contrasti aerei) quanto in zona offensiva (non sono pochi, come abbiamo visto, gli assist messi a segno in carriera) e abile a sfruttare la sua abilità nella corsa per rendersi partecipe in entrambe le fasi. Insomma, per caratteristiche, Doig è l'esterno mancino perfetto per il gioco di Juric. In più, lo scozzese è ancora giovane e, sotto la guida dell'allenatore croato, può crescere ancora moltissimo.