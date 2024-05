Inter, Ausilio: “Buongiorno? Mi piace e pure tanto ma…”

Ausilio: "Buongiorno? Non posso dire che non mi piaccia..."

Piero Ausilio ha approfondito il mercato della retroguardia. "Non sono previste uscite in difesa. Sento dire questo è vecchio, questo è vecchio va a fare l'Europeo da titolare. Se vecchi sono Darmian e Acerbi, dico che sono assolutamente integri e hanno ancora tanto da dare". Ciò non implica però che in entrata l'Inter non si possa guardare intorno. E il primo nome che salta in mente ad Ausilio è proprio quello di Buongiorno: "Poi non posso dire che non mi piaccia Buongiorno, mi piace e anche tanto. Ma non posso mica prenderli tutti”.