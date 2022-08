Le operazioni di mercato del Toro: tre riflessioni su Lazaro

Dopo Radonjic e Bayeye, Valentino Lazaro è il terzo acquisto dell’estate granata. L’esterno austriaco arriva in prestito con diritto di riscatto dall’Inter, per tamponare l’assenza di Vojvoda e offrire un’alternativa sulle fasce a Juric. Come di consueto, Toro News propone tre riflessioni dopo l'ufficialità di ogni operazione di mercato.