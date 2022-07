Le operazioni di mercato del Toro: tre riflessioni su Nemanja Radonjic

Come di consueto su Toro News, vi proponiamo le tre riflessioni relative alle operazioni in entrata e in uscita del Torino. Protagonista di questo approfondimento Nemanja Radonjic, acquistato dall’Olympique Marsiglia. Classe 1996, serbo, è un trequartista ed è stato preso a titolo temporaneo con obbligo di riscatto definitivo al verificarsi di determinate condizioni. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com l’operazione si aggira intorno ai 2 milioni di euro.