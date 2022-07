Torino-Radonjic: formula, cifre e dettagli

I dettagli del trasferimento in granata di Nemanja Radonjic, terzo acquisto del Torino

Il Torino ha ufficializzato il suo terzo colpo in entrata. Dopo Pietro Pellegri e Brian Bayeye, arriva anche Nemanja Radonjic, trequartista serbo proveniente dall'Olympique Marsiglia. Arrivato nel capoluogo piemontese ieri, giorno in cui ha svolto le visite mediche presso lo stadio Olimpico Grande Torino, nella mattinata di oggi Radonjic ha messo la firma sul contratto che lo legherà ai granata: la formula ufficializzata dal club è quella del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Il giocatore ha firmato, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, un contratto triennale. Per quanto riguarda le cifre, l’operazione – secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com – si aggira intorno ai due milioni di euro.