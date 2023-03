Radonjic, il Torino lo riscatta e Juric lo riabilita. Col Bologna primi segnali

Nemanja Radonjic è stato riscattato dall'Olympique Marsiglia: ecco quale era la condizione che faceva scattare il riscatto obbligatorio

Redazione Toro News

Nessuna punizione dopo la sostituzione subita nel derby della Mole, anzi, una chance concessa nella partita successiva. Una delle notizie di Torino-Bologna è stata rappresentata dal fatto che Ivan Juric ha riabilitato Nemanja Radonjic al termine di una settimana in cui nell'ambiente granata si è molto discusso intorno al numero 49 granata, protagonista in negativo della partita contro la Juventus. Ora, da qui a fine campionato, Radonjic avrà altre opportunità per dimostrare di aver capito cosa serve per diventare un giocatore affidabile in ogni circostanza.

Radonjic, il riscatto come punto dal quale ripartire — Dopo un inizio 2023 per lui molto negativo, culminato con 14 minuti da dimenticare nel derby tra palloni persi e una distrazione fatale in fase difensiva,Radonjic è subito tornato in campo contro il Bologna. Contro i rossoblù, l’ex Olympique Marsiglia ha nuovamente dato vita alla staffetta con Karamoh, dando qualche segnale positivo (come un cross molto pericoloso che non è stato sfruttato da Vojvoda) che è stato accompagnato dai complimenti dell’allenatore granata nel post partita. Per i restanti mesi di campionato, dunque, Radonjic dovrà dimostrare di essere in grado di mantenere un posto all’interno della squadra anche per il futuro: intanto, non c'è dubbio sul fatto che il Torino diventi padrone del suo cartellino. Il club granata verserà due milioni di euro al'Olympique Marsiglia: secondo Tuttomercatoweb l'obbligo di riscatto scattava al primo punto conquistato nel mese di febbraio dal Torino, il che è accaduto con la vittoria maturata il 5 febbraio contro l'Udinese.

Juric dimostra fiducia: per Radonjic è tempo di ricambiarla — ”Sicuramente non buttiamo via un giocatore così”, queste le parole più d’impatto di Ivan Juric al termine di Torino-Bologna nei confronti di Radonjic. Il tecnico continua a credere nel potenziale di Radonjic che ha avuto fin da subito l’occasione di riscattarsi. Opportunità che ha sfruttato al massimo, facendo anche riferimento alle considerazioni post gara dell’allenatore: “Radonjic è particolare e penso che gli servirà ciò che è accaduto nel derby. È un giocatore di talento e ha degli spunti importanti”. Ora, per il giocatore è il momento di farsi perdonare: il riscatto - per una somma di circa 2 milioni di euro - è il punto da cui ripartire, per mettersi alla prova e di dimostrare alla società, alla squadra e ai tifosi di meritarsi la maglia del Toro.