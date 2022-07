Sondaggio – Calciomercato, cessione di Bremer alla Juve: favorevoli o contrari?

Quelle a venire saranno ore decisive per quanto riguarda il futuro di Gleison Bremer. Sul difensore brasiliano ci sono Inter e Juventus, che non mollano la presa, ma la decisione finale spetta al Torino. Il club granata dovrà dunque valutare quale delle due offerte accettare: se quella nerazzurra (30 milioni più bonus e più il prestito di Casadei) o quella bianconera (40 milioni di euro e al difensore brasiliano uno stipendio più alto di quello offerto dall'Inter), con la Juventus che nelle ultime ore sembra aver effettuato il sorpasso per aggiudicarsi il cartellino del giocatore.