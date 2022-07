LIVE! Calciomercato, Bremer tra Inter e Juve: decisione nelle mani del Torino

Le prossime ore saranno decisive per quanto riguarda il futuro di Gleison Bremer, giocatore granata e miglior difensore della scorsa stagione. Ieri sera - lunedì 18 luglio - si è svolto l'incontro tra la dirigenza del Torino e quella dell' Inter : il club nerazzurro ha presentato la sua offerta di 30 milioni più bonus e più il prestito di Casadei ( LEGGI QUI le ultime), ma deve fare attenzione all'inserimento della Juventus . La società bianconera, dopo la cessione di De Ligt al Bayern Monaco, è pronta a offrire 40 milioni di euro e al difensore brasiliano uno stipendio più alto di quello offerto dall'Inter. I nerazzurri non sono però intenzionati a mollare la presa, tanto meno la Juventus che prova a convincere il Torino con l'offerta più alta.

11:07 - La Juventus - secondo quanto raccolto da Fabrizio Romano - presenterà oggi un'offerta ufficiale per il difensore brasiliano del Torino come potenziale sostituto di De Ligt. La decisione finale sarà presa nelle prossime ore dal club granata.

10:56 - La chiusura per l'affare Bremer potrebbe essere vicina. Nel pomeriggio - secondo quanto riportato da Marco Guidi - in programma un incontro a Milano con la Juventus.

10:35 - Il Torino sta svolgendo una seduta di allenamento in vista del secondo test stagionale, amichevole in programma oggi. Diversi i giocatori non presenti sul campo alla sessione mattutina (LEGGI QUI), tra questi anche Gleison Bremer, che sta svolgendo degli esercizi in palestra.