Sondaggio – Quale voto merita il mercato estivo del Torino?

Un’altra sessione di calciomercato è arrivata al termine: ieri, 1 settembre, si è conclusa la sessione estiva del mercato che ha permesso al Torino di Urbano Cairo di inserire risorse all’interno della rosa, al fine di poter dare a Ivan Juric i rinforzi di cui aveva bisogno. Tra le varie entrate, fondamentale il riscatto di Vlasic per la trequarti e l’arrivo di Zapata per l’attacco. Molti movimenti anche per quanto riguarda le uscite, con qualche giocatore che ha salutato definitivamente il Torino, tra cui Verdi, Aina, Izzo e Singo (QUI il tabellone definitivo con tutte le operazioni di mercato dei granata). Come alla fine di ogni sessione, perciò, Toro News passa la parola ai suoi lettori: quale voto merita il calciomercato estivo del Torino?