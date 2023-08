Torino 2023/2024: tabellone calciomercato, rosa attuale e come giocherebbe oggi

Manca sempre meno alla prima partita ufficiale della stagione e il Torino in settimana ha chiuso per il ritorno di Nikola Vlasic, questa volta a titolo definitivo, dal West Ham. Sempre più vicino anche l'arrivo di Soppy dall'Atalanta in uno scambio nel quale verrà inserito Singo. Ai granata servono ancora dunque due colpi: un esterno per la corsia sinistra e un trequartista mancino per il versante destro. Per quest'ultimo ruolo prosegue il casting, ma il presidente Cairo ha spiegato di non aver mai trattato Malinovsky, giocatore ucraino del Marsiglia ed ex Atalanta.