Torino, attesa la sorpresa dell’ultimo giorno: manca ancora un trequartista

Fronte uscite: ultimi dubbi da sciogliere su Schuurs

Sul fronte uscite, appurato che Buongiorno non andrà all'Atalanta e sistemate le ultime operazioni per elementi che non rientravano nei piani come Berisha, Ilkhan (andato in prestito in Turchia) e Bayeye, l'ultimo nome su cui si addensano ancora dei dubbi è quello di Perr Schuurs. Non andrà all'Inter, che ha preso Pavard, ma le sirene dalla Premier League non si sono mai davvero spente. Al momento l'ipotesi più probabile è quella di una permanenza. Ma nell'ultimo giorno di mercato tutto può accadere.