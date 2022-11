Torino, consigli di mercato dal Mondiale: Preciado e Juranovic profili interessanti

I difensori impegnati in Qatar che possono rappresentare un'occasione di mercato per il Torino: Juranovic e Preciado, occasioni sulle corsie

Silvio Luciani

La premessa, già fatta nel primo di questa serie di articoli, è sempre la stessa: non stiamo riportando nomi di calciatori in trattativa col Toro. Si tratta di un modo per aprire una finestra sul mercato dando un occhio al Mondiale che da sempre è un'occasione per i ds di scovare nomi e profili fino a poco tempo prima sconosciuti o quasi. L'obiettivo è quello di trovare nomi meno famosi che in astratto potrebbero essere interessanti per il Toro. Dopo i portieri, è il turno dei difensori: tra nomi affermati e giovani in rampa di lancio, abbiamo trovato anche qualche profilo funzionale a costi contenuti. Si tratta di Angelo Preciado e Josip Juranovic, scopriamo perché.

Angelo Preciado, corsa e assist a servizio dell'Ecuador — Il primo profilo arriva da una delle squadre più interessanti di questo Mondiale: l'Ecuador del ct Gustavo Alfaro. La 'tricolor', che si è giocata la qualificazione nell'ultima partita del girone contro il Senegal, ha fatto vedere un sistema tattico basato sulla difesa a tre e due esterni dinamici a tutta fascia. Sulle corsie, il nome più in vista è sicuramente quello di Estupinan, che con il Brighton si è affermato in Premier League e si sta confermando anche in Qatar. Anche sulla destra, però, l'Ecuador ha sfoggiato un esterno di tutto rispetto. Parliamo di Angelo Preciado, classe 1998 cresciuto con l'Independiente del Valle ora in forza al Genk, nel campionato belga. In questo girone, Preciado ha dimostrato di essere un giocatore molto interessante, dotato di grande corsa e personalità in fase offensiva. Il numero 17 dell'Ecuador ha messo un assist a referto nella prima sfida contro il Qatar, servendo un pallone precisissimo per Enner Valencia, ma era stato decisivo anche per il gol - poi annullato dal VAR per fuorigioco attivo di Porozo - di Estupinàn contro l'Olanda. Perché potrebbe servire al Toro? Con Aina in scadenza di contratto e le sirene di mercato che vorrebbero Singo lontano da Torino, Preciado potrebbe essere un'alternativa versatile e low cost (ha il contratto in scadenza nel 2023) sulla corsia di destra.

Età: 24 anni

Squadra: Genk

Valore di mercato: 3,2 mln di € (secondo Transfermarkt)

Scadenza contratto: 30/06/2023

Juranovic è già un leader: con il Celtic ha giocato anche in Champions League — Il secondo profilo è Josip Juranovic, compagno di Nazionale di Vlasic nella Croazia del ct Zlatko Dalic. Dopo aver collezionato 136 presenze con l'Hajduk Spalato in patria, Juranovic è passato dal Legia Varsavia prima di approdare nel suo club attuale, il Celtic Glasgow. Parliamo di un terzino destro molto tecnico, impiegabile anche a centrocampo, che a 27 anni è nel pieno della propria maturità calcistica. Leader nato, è diventato capitano dell'Hajduk a soli 23 anni e ha già vinto tre trofei: campionato e coppa di lega con il Celtic nell'ultima stagione e un campionato polacco con il Legia, in una stagione in cui ha messo a referto un gol e otto assist. Rientrato in pianta stabile in Nazionale nel 2019, titolare sulla fascia in questo Mondiale, Juranovic è nel miglior momento della propria carriera: ha segnato sei gol nella scorsa stagione in Scozia e ha esordito in Champions League con il Celtic. Garantirebbe qualità, esperienza e leadership a costi tutto sommato accessibili, nonostante non abbia mai giocato in uno dei top 5 campionati europei.

Età: 27 anni

Squadra: Celtic

Valore di mercato: 6,5 mln di € (secondo Transfermarkt)

Scadenza contratto: 30/06/2026