Torino, consigli di mercato dal Mondiale: che sorprese Noppert e Al Owais

Un po' come prima di un film, anche prima di questo articolo serve specificare una cosa: non riportiamo trattative o voci di mercato, nessuno di questi nomi - al momento - è obiettivo del Torino. Si tratta di un modo per aprire una finestra sul mercato del Toro dando un occhio al Mondiale che da sempre è un'occasione per i ds di scovare nomi e profili fino a poco tempo prima sconosciuti o quasi. Questo sarà un percorso a tappe con l'obiettivo di trovare nomi meno famosi che però potrebbero interessare al Toro. La prima puntata non può che essere dedicata ai portieri. I nomi, dopo la prima giornata, sono due: Mohammed Al-Owais e Andries Noppert.

Noopert: dalla panchina con Foggia e Go Ahead Eagles a portiere titolare dell'Olanda

Nel 2018 era riserva nel Foggia in Serie B, così come la passata stagione al Go Ahead Eagles in Eredivisie. Pochi mesi dopo passa all'Heerenveen e Noppert diventa titolare sia nel proprio club sia in Nazionale. Il suo esordio in Oranje, poi, è arrivato direttamente al Mondiale. Non male. Il ragazzo sta facendo benissimo anche in campionato ed è uno dei portieri con più parate in Eredivisie. Lui - nel caso i granata dovessero cambiare i piani in porta - potrebbe essere un'ottima soluzione. Affidabile tra i pali e con un buon piede, il prezzo è contenuto e la voglia di emergere è tanta.