Torino, Fares è allo stadio per svolgere le visite mediche

Il giocatore proprio in questi minuti è allo stadio Olimpico Grande Torino per svolgere le visite mediche

Mohamed Fares è arrivato in città e si trova proprio in questi minuti allo stadio Olimpico Grande Torino per svolgere le visite mediche di rito prima di diventare un nuovo rinforzo granata a tutti gli effetti. Il giocatore algerino aveva già trovato l'accordo per approdare al Torino e anche la Lazio (LEGGI QUI), che detiene il suo cartellino, aveva dato l'ok per il trasferimento. Mancava però quello del Genoa, arrivato solo dopo aver chiuso per Calafiori. Fares firmerà il suo contratto con il club granata nelle prossime ore: trattasi di un prestito oneroso con diritto di riscatto.