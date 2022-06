Torino, Joao Pedro torna di moda: ora le pretese del Cagliari sono inferiori

Era già stato accostato al Torino nell'estate 2020. Dal 2014 è al Cagliari, ha segnato 86 gol: pronta un'offerta per lui

Il Torino continua ad aspettare una risposta da Andrea Belotti, dal proprio capitano, e nel frattempo continua a sondare il campo del mercato. I granata stanno tenendo vivo il nome di Joao Pedro, un vecchio pallino del club. Già nell'estate 2020 l'italo-brasiliano piaceva, e non poco, al Torino allenato al tempo da Marco Giampaolo. Ora, a distanza di due estati e di due annate vissute al Cagliari da Joao Pedro (l'ultima culminata con una cocente retrocessione) il Torino torna alla carica per un profilo che piacerebbe alla società granata in primo luogo perché conosce benissimo il calcio nostrano. In altre parole, Joao Pedro, classe 1992, è una vera e propria certezza del calcio italiano e quindi non dovrebbe vivere tutta quella gavetta che un attaccante giovane e proveniente dall'estero avrebbe in caso di approdo sotto la Mole.