Il silenzio di Belotti disorienta i tifosi: “Il Toro non è una ruota di scorta”

Sui social diverse critiche nei confronti del Gallo: "Fa perdere la pazienza anche a chi avrebbe compreso un suo addio"

Sono ormai trascorsi dieci giorni dalla gara contro la Roma che ha segnato la fine del campionato del Toro, ma sul fronte Belotti tutto continua a tacere. Il club ha presentato al Gallo una proposta di rinnovo cui il giocatore, almeno per quanto si sa, non ha ancora risposto. Uno scenario diverso da quello prospettato da Juric, che proprio in occasione dell'ultima di campionato aveva parlato di risposta definitiva entro un paio di giorni. Così non è stato: allenatore e società hanno iniziato a programmare la prossima stagione con un importante punto interrogativo ed anche i tifosi si chiedono impazienti quale sarà il futuro del capitano. Il silenzio di Belotti ha suscitato reazioni contrastanti nell'ambiente Toro: soprattutto sui social si inizia a respirare un clima di insofferenza per un comportamento che non sta piacendo a diversi tifosi. "Non siamo la ruota di scorta di nessuno", "Non può tenerci in scacco", "Bastava dire subito che non voleva rimanere", i concetti principali che emergono nell'opinione pubblica. Insomma, se Belotti ha sempre contato sul sostegno incondizionato dei tifosi granata, questa attesa e questa assenza di certezze sembra stiano cambiando l'atmosfera.