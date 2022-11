Toro, da Ricci a Schuurs: i tre migliori acquisti di Vagnati

Il presidente Urbano Cairo ha deciso di confermare la fiducia in Davide Vagnati. Al responsabile dell'area tecnica è stato infatti rinnovato il contratto che prevedeva una scadenza il prossimo giugno: il nuovo accordo varrà fino al 30 giugno 2025 e permetterà all'ex Spal di impostare discorsi a lungo termine. Quella in granata non è stata un'esperienza facile per Vagnati, arrivato in un momento difficile in piena pandemia e con il Toro in piena corsa per non retrocedere. Tra alti e bassi, acquisti più o meno funzionali, è però possibile andare a stilare una top 3 con i migliori colpi del dt in granata.