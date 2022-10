Toro, si lavora al rinnovo di Vojvoda: fumata grigia dopo il primo incontro

A mercato chiuso, in casa Toro si lavora ai rinnovi contrattuali. Nelle scorse settimane si è detto dei discorsi in essere per il prolungamento con adeguamento di Lukic, ma il numero 10 non è l'unico in trattativa con il club. In ballo c'è pure il prolungamento di Mergim Vojvoda. Anche il laterale kosovaro ha il contratto in scadenza nel 2024 e di conseguenza, per scongiurare il ripetersi di una situazione simile a quella vissuta con Belotti, il club ha avviato i dialoghi con l'entourage del giocatore.