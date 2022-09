Torino, i giocatori in scadenza nel 2024: Lukic il primo in ottica rinnovo

Alcuni volti granata hanno il contratto che scadrà tra meno di due anni: servono discorsi di rinnovo o il rischio di perderli è reale

Gualtiero Lasala

Il Torino deve fare i conti con questioni di mercato che non si fermano neppure dopo la fine della sessione estiva. Sul banco ci sono alcune situazioni contrattuali che vanno affrontate al più presto e ben. Dopo aver analizzato la situazione dei giocatori in scadenza nel 2023, ora è il momento di quelli che hanno come termine il 2024.

I giocatori in scadenza nel 2024

Sono addirittura 8 i giocatori che andranno in scadenza nel 2024. Troviamo Wilfired Singo, per il quale è stata attivata la clausola di prolungamento fino al 2024, ma essendo un uomo che può interessare molto sul mercato andranno fatti dei discorsi con il giocatore. Lo segue a ruota Mergim Vojvoda, reduce da un buon periodo sotto la gestione Juric, che potrebbe portare sul kosovaro gli interessi di diverse squadre. In più c'è il ritrovato Karol Linetty, che dopo un periodo molto negativo si è messo a disposizione con il tecnico croato ed ha trovato il suo spazio. Inoltre ci sono i due portieri, Vanja Milinkovic-Savic e Etrit Berisha, con cui il Torino dovrà fare dei discorsi e capire le possibilità future. Un altro "senatore" di questo Toro, Ricardo Rodriguez, sarà in scadenza nel 2024; in più c'è anche Garbett, con cui verranno fatti discorsi diversi. Ultimo, ma non di certo per importanza, c'è l'ex capitano Sasa Lukic, il quale è stato il primo ad avviare i discorsi per un eventuale rinnovo ed è una priorità per il club granata.

La situazione dei giocatori in scadenza

Come anticipato, sia Cairo che Vagnati hanno dichiarato che la situazione di Lukic potrebbe risolversi nel corso dei prossimi mesi, considerato che i discorsi per il rinnovo sono già ben avviati nonostante l'incomprensione di inizio campionato. Questa è la priorità granata al momento, seguita di certo da Rodriguez e dagli esterni Singo e Vojvoda. Andranno fatte delle valutazioni su questi giocatori, che potrebbero valere un'entrata economica nel prossimo mercato estivo: ma se il Toro decidesse di volerli trattenere, serve iniziare adesso a fare sul serio per quanto riguarda i rinnovi, per non rischiare di perdere alcune pedine a zero.