UFFICIALE – Armando Izzo è un nuovo giocatore del Monza

Finisce al Monza in prestito per un anno. Lascia temporaneamente il Torino dopo quattro stagioni e 115 presenze

Si è conclusa positivamente la trattativa tra il Torino e il Monza per il passaggio di Armando Izzo in Brianza. Il 30enne difensore si trasferisce in prestito per una stagione. In un primo momento si era ipotizzato uno scambio con Mattia Valoti, ma poi la pista non si è concretizzata. La trattativa tra il giocatore e il club brianzolo è stata più lunga del previsto tanto che la fumata bianca è arrivata solamente alle 19.48 quando il giocatore, con il suo agente Pisacane e l'amministratore del Monza Adriano Galliani, si è affacciato dalla finestra con il sorriso. Si è discusso parecchio circa l'ingaggio dello stesso calciatore e alla fine il deposito del contratto è arrivato alle 19.57, tre minuti prima del gong. Izzo saluta così temporaneamente il Torino dopo quattro anni (arrivò dal Genoa nel 2018) e 115 presenze.