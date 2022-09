Calciomercato Torino, Izzo in prestito al Monza senza scambio con Valoti

Armando Izzo va al Monza in prestito per una stagione e il Torino conclude un’altra operazione in uscita. Non ci sarà, tuttavia, uno scambio con Mattia Valoti. Il centrocampista classe 1993, salvo sorprese, resterà in Brianza secondo quanto riporta Sky Sport. In un primo momento era stato ventilato il suo inserimento in uno scambio, anche per la stima che il dt granata Vagnati ha per Valoti sin dai tempi della Spal, ma non sarà così. Izzo, invece, si trasferisce da Torino a Monza e sosterrà presto le visite mediche con il club lombardo, che così inserisce un difensore di provata esperienza in A in una squadra che è ferma a zero punti dopo quattro partite.