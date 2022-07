UFFICIALE – Brian Bayeye è un nuovo calciatore del Torino

Il Torino ha comunicato sul proprio sito ufficiale l'acquisto di Brian Bayeye. L'esterno francese è arrivato quest'oggi nel capoluogo piemontese e ha svolto le visite mediche allo stadio Olimpico Grande Torino. Il classe 2000 arriva dal Catanzaro a titolo definitivo e, secondo quanto raccolto da noi di Toro News, avrebbe firmato un contratto triennale con opzione di prolungamento per un ulteriore stagione. Si tratta del primo nuovo acquisto della società granata in questa sessione estiva di calciomercato dopo il riscatto di Pietro Pellegri dal Monaco. Bayeye si è messo in mostra la passata stagione nel campionato di Serie C con la maglia del Catanzaro.