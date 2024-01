UFFICIALE – Lovato al Torino, l’annuncio è… un rebus

Matteo Lovato è un nuovo giocatore del Torino. Dopo aver sostenuto le visite mediche, il difensore centrale ex Salernitana ha ultimato anche le pratiche burocratiche con la firma sul contratto ed è ufficialmente il primo rinforzo in entrata del calciomercato del Toro. Lovato arriva in casa granata tramite la formula del prestito con diritto di riscatto. Oltre che con il consueto comunicato ufficiale, la società granata sui propri profili social ha voluto annunciare l'arrivo di Lovato con un simpatico rebus che offre un gioco di parole con le lettere che compongono il cognome del difensore classe 2000.

Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall'Unione Sportiva Salernitana 1919, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Lovato. Lovato è nato a Monselice il 14 febbraio 2000. Cresciuto calcisticamente nei vivai di Padova e Genoa, con i veneti debutta nel calcio professionistico nel corso della stagione 2019-'20. Nel gennaio 2020 viene acquistato dal Verona, con Ivan Juric in panchina, che lo fa debuttare in Serie A il 18 luglio nella sfida contro l'Atalanta. Proprio i nerazzurri diventeranno la sua nuova squadra, a partire dall'estate 2021: con i bergamaschi gioca sei mesi, durante i quali fa il suo esordio in Champions League contro il Manchester United. Dopo una breve parentesi in prestito al Cagliari, dalla stagione 2022/23 veste la maglia della Salernitana (32 presenze). Per lui anche 15 partite e un gol con la maglia della Nazionale Under 21. Tutto il Torino Football Club accoglie Matteo Lovato con un cordiale benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!