Verdi, nessuna novità dal mercato. E in Austria l’inizio non è dei migliori

Il ragazzo ha il contratto in scadenza a giugno 2023 ed è ai margini del progetto di Juric

Luca Bonello

Al ritiro austriaco del Torino partecipa anche Simone Verdi, il quale, dopo 6 mesi vissuti in prestito alla Salernitana, ora è tornato alla base. Al momento però, non è di certo tra le prime scelte sulla trequarti per Ivan Juric e, per questo, è in uscita. Inoltre, considerata la situazione contrattuale del calciatore, una sua cessione, per le casse del Torino, è assolutamente necessaria.

Nessuna novità sul fronte mercato per Verdi

Simone Verdi va infatti a scadenza di contratto con il Torino a giugno 2023 e, considerate le bassissime probabilità di rinnovo, il club deve vendere il giocatore in questa sessione di calciomercato per evitare di perderlo a zero in futuro. Sul fronte mercato però, per Verdi nessuno si è ancora fatto avanti, nemmeno la Salernitana, società che, dopo i 6 ottimi mesi del ragazzo ad inizio 2022, sembrava essere la società più quotata per assicurarsi il suo cartellino.

In Austria un inizio complicato

Stando quindi così le cose, Verdi continua ad essere un calciatore del Torino e, in quanto tale, continuerà ad allenarsi in Austria coi compagni, nonostante comunque non rientri nei piani di Juric. Questo ritiro a Bad Leonfelden inoltre, non è iniziato nel migliore dei modi per il classe 1992. Il tecnico croato l'ha infatti sempre schierato con le riserve e, ieri - mercoledì 13 luglio -, si è dovuto fermare a causa di un affaticamento muscolare all'adduttore sinistro. Insomma, la situazione di Simone Verdi, al momento, non è tra le più positive, né per lui e né per il club, per il quale, una cessione sarebbe la soluzione migliore.