Torino-Eintracht, DAZN pronta a trasmettere la prima amichevole stagionale

Venerdì 15 luglio il Torino sosterrà la sua prima amichevole estiva contro l'Eintracht Francoforte e, secondo quanto raccolto da Toro News (in attesa di ufficialità), dovrebbe essere trasmessa su DAZN; la gara sarà anche visibile in lingua tedesca sul sito dell'Eintracht (tv.eintracht.de). Il 18 maggio i tedeschi hanno vinto l'Europa League dopo aver avuto la meglio sui Glasgow Rangers ai calci di rigore: sarà quindi un test impegnativo ed importante per i granata di Ivan Juric, desideroso di instillare fin da subito la giusta mentalità nei suoi ragazzi per farli arrivare pronti ai primi impegni ufficiali della stagione 2022/2023.