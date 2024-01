Angelozzi (DS Frosinone): “Seck? Ci messaggiavo dall’estate per portarlo qui”

Nella giornata odierna per Demba Seck c'è stato il primo e vero proprio contatto con la realtà Frosinone. L'ex attaccante del Torino si è trasferito in Ciociaria in prestito fino a fine stagione e quest'oggi si è tenuta la sua conferenza stampa di presentazione. Il DS del club giallazzurro, Guido Angelozzi, ha commentato questo acquisto svelando un aneddoto sul destino dell'attaccante senegalese che sarebbe potuto essere all'estero, come raccontato qui su Toro News. Queste le parole di Angelozzi nella conferenza stampa odierna: "Con Demba Seck è da questa estate che ci scambiamo messaggi per portarlo qui. In settimana si è aperto uno spiraglio, stava andando a giocare in Turchia e quando l'ho saputo l'ho contattato e mi ha dato la sua disponibilità. Speriamo ci faccia vedere belle cose. Seck è un esterno che può giocare sia a destra che a sinistra, è un giocatore che noi non abbiamo in squadra. È una gazzella, un grande contropiedista. Per me è come aver preso tre calciatori in uno. Sono felice che abbia scelto Frosinone nonostante avesse una società all'estero che gli avrebbe dato molti più soldi".