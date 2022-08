Atalanta, Gasperini si affida alle certezze e lancia subito Okoli-Lookman

La presentazione dell'Atalanta, prossimo avversario del Torino

Irene Nicola

Il primo big match della stagione sarà contro l'Atalanta. Una sfida per misurare le ambizioni del Torino di Juric, fin qui ai punti quasi impeccabile. I granata dovranno fare i conti però con una Dea in cerca di riscatto dopo l'ultimo campionato amaro, il primo in cinque anni senza coppe europee. Gasperini vuole tornare a dire la sua e come il Toro è partito bene, toccando quota 7 punti. Ora proverà a sfidare l'amico Juric per issarsi in vetta, con una squadra che ha tante certezze ma anche qualche volto nuovo.

Atalanta, conferme in difesa: Okoli il volto nuovo

Come il Torino, l'Atalanta ha avuto un'estate abbastanza movimentata tra la sospensione di Palomino per doping e qualche punzecchiatura tra tecnico e società per il mercato nell'ambito dell'operazione Miranchuk. Non molto è cambiato a livello di gioco, con Gasperini che come Juric ha una chiara impronta tecnica, ma qualcosa sì per quanto riguarda i protagonisti. Nulla da segnalare in porta, con Musso riconfermato tra i pali. Nella retroguardia a tre del 3-4-1-2 caro a Gasperini, c'è un volto nuovo: Okoli, rientrato dal prestito alla Cremonese. Il giovane dell'Italia Under 21 è stato proposto con continuità in queste tre gare e si gioca una maglia da titolare a centro-sinistra con Djimsiti, per affiancare Toloi e Demiral.

Atalanta, le novità tra centrocampo e attacco

Grandi movimenti a centrocampo. Rispetto all'ultima gara tra Atalanta e Torino a Bergamo, mancherà certamente un titolare, Freuler, ceduto al Nottingham Forest in estate. A rischio anche la presenza di Hateboer, visto che la Dea sta valutando una sua cessione. Se rimarrà a Bergamo, sarà con ogni probabilità titolare (come nelle prime tre gare), altrimenti Gasperini cercherà altre soluzioni. Meno dubbi sul restante terzetto, con De Roon e Koopmeiners fin qui inamovibili e Maehle in vantaggio su Soppy e Zappacosta. Possibili sorprese per quanto riguarda trequarti e attacco. Dietro alle punte la scelta ricadrà su uno tra Pasalic e Malinovskyi, con il secondo su cui incombe sempre lo spettro del mercato. In attacco potrebbe essere confermata la coppia scelta contro il Verona, con Lookman e Zapata titolari e Muriel in panchina.