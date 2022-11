Bologna, i convocati per il Torino: c’è Arnautovic. Assente Bonifazi

Il Bologna ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Torino. La partita, valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, è in programma per domani, domenica 6 ottobre, alle ore 12:30 presso lo stadio Dall'Ara. Di seguito la lista dei giocatori scelti da Thiago Motta (QUI LE SUE PAROLE NELLA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE), tra i quali compaiono i nomi di Schouten e Arnautovic, assenti nell'ultima gara con il Monza, mentre manca quello dell'ex granata Bonifazi.