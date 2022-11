Thiago Motta pre Bologna-Torino: “Sto crescendo anch’io come Juric”

"Mi auguro di arrivare ai livelli di Mourinho e Spalletti"

Il tecnico italiano ha commentato anche il suo momento da allenatore e ciò che si aspetta dal suo futuro, oltre alle sue impressioni in questo inizio di lavoro al Bologna: "Sto crescendo anch'io come Juric. Mi auguro di arrivare al livello di alcuni allenatori, per esempio come Mourinho e Spalletti. Dopo tutto quello che hanno fatto vivono ancora il match in un modo straordinario. Vorrei e mi auguro arrivare a una età in cui avrò ancora la stessa passione come oggi, vorrei amare questo lavoro come lo amo adesso. Qui a Bologna mi piace vedere che quando la squadra è in difficoltà la squadra si arrabbia e al contrario quando le cose vanno bene si scherza e c'è sintonia. Ho stima per ognuno dei miei giocatori. E' difficile per me scegliere chi non gioca e chi gioca. Capisco che sia difficile dover aspettare per un ragazzo che non gioca, ma chi non gioca e non è contento si sta allenando al massimo per farsi trovare nella miglior forma possibile, come De Silvestri e Soriano".