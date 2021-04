Cagliari, carica Giulini: “Mi aspetto di stravolgere in 8 partite la stagione”

Cagliari / Lo sfogo del Presidente Giulini ai microfoni di Radiolina

Cinque punti di svantaggio dal Torino, una peggiore differenza reti globale (decisiva in caso di arrivo a pari punti) e una partita in più già giocata rispetto ai granata. La situazione del Cagliari, terzultimo in classifica e diretta concorrente del Torino per la salvezza, non è buona ma il club sardo non è certo rassegnato. Ai microfoni di Radiolina ha parlato oggi il Presidente del Cagliari Giulini, il quale ha voluto dire la sua circa il momento difficile che sta vivendo il suo Cagliari e la delicata situazione di classifica. Queste le sue parole: "Non sono deluso per la stagione, sono avvelenato e faccio fatica a esprimere la rabbia che ho dentro. Non parlo di monte ingaggi, ma abbiamo dei grandi campioni da Godin a Radja, da Simeone a Rugani. Abbiamo una rosa importante e quindi a maggior ragione non ci si aspettava di lottare così. Ma ne verremo fuori con pazzia, forza della disperazione e fame. Ora non c’è tanto da chiacchierare ma da regalare tre punti ai tifosi sabato. Anche perché così non va bene, io ho sempre avuto la fortuna di camminare per Cagliari a testa alta e non mi va in questo momento di provare un senso di vergogna per la piazza. Mi aspetto di stravolgere in queste otto partite questa stagione. Ci sono stati dei problemi ma non credo alla sfortuna. Credo solo che solo con la carogna riusciremo a ribaltare questa situazione.