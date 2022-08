Calciomercato Torino, Verdi lontano da Salerno. Iervolino: “Mercato chiuso”

Nella rosa odierna del Torino ci sono molti giocatori che non rientrato nel progetto di Ivan Juric e che quindi sono in cerca di una nuova sistemazione. Tra questi c'è Simone Verdi , che non sembra essere appunto al centro dei piani del tecnico croato. Il giocatore granata, dopo i 6 mesi di prestito alla Salernitana (da gennaio a giugno della scorsa stagione), è stato accostato nuovamente al club campano durante l'attuale mercato estivo, ma il possibile ritorno nella squadra allenata da Davide Nicola potrebbe non avvenire. "Abbiamo completato la squadra mettendo a disposizione di un grande allenatore come Nicola elementi validi e interscambiabili in tutti i reparti", queste le ultime parole del presidente Danilo Iervolino ai microfoni di Radio Bussola in merito alla situazione di mercato del club.

Più volte si è sentito il nome di Simone Verdi accostato a quello del club campano, ma la Salernitana in questa sessione di mercato non si è mai fatta avanti seriamente: il ds De Sanctis non ha mai intavolato una vera e propria offerta per un possibile ritorno del giocatore. Inoltre, più volte il presidente Danilo Iervolino ha sottolineato che Verdi non fosse una priorità per il club (LEGGI QUI le parole) e tutt'oggi il giocatore che ha contribuito alla salvezza della Salernitana nella passata stagione, sembra essere molto lontano da un possibile futuro a Salerno. "E' necessario fare una riflessione seria prima di inserire eventualmente altri tasselli in rosa - ha commentato il presidente del club campano dopo la riunione con il direttore sportivo Morgan De Sanctis - . Anzitutto, sul piano numerico, la Salernitana è una delle squadre italiane che ha in organico più attaccanti. [...]Io dico: non escludo a priori si possa intervenire ancora. Ma, a mio avviso, con l'arrivo di Daniliuc abbiamo completato la squadra mettendo a disposizione di un grande allenatore come Nicola elementi validi e interscambiabili in tutti i reparti. Dovremmo andare a cercare qualcuno più forte della nostra attuale coppia offensiva, altrimenti giocherebbe una gara su dieci e finirebbe in panchina. Che senso ha? Ricordo a tutti, a partire da me stesso, che ci sono equilibri di spogliatoio da salvaguardare. Ieri tutti i nostri attaccanti hanno fatto gol e meritato un voto molto alto in pagella, come si sentirebbero se prendessimo una punta tanto per e senza esserne convinti? Non abbiamo alcuna priorità - continua Iervolino a Radio Bussola - , siamo al completo. Non è corretto dire che si compra solo se si vende. Per convincermi a fare una ulteriore operazione ci deve essere qualcosa che reputiamo entusiasmante, ad oggi non c'è nulla all'orizzonte [...]", conclude il presidente della Salernitana.