Torino, tanti in cerca di sistemazione. E da Salerno: “Verdi non è una priorità”

Il mercato del Torino deve subire un'accelerata sia per quanto riguarda il capitolo delle entrate che quello delle uscite

Federico De Milano

A meno di 3 settimane dall'inizio della Serie A, il mercato del Torino è ancora lontano dall'essere concluso. La dirigenza granata deve ancora eseguire parecchi movimenti in entrata ma non solo. Nella rosa odierna del Toro ci sono tanti giocatori che difficilmente faranno parte della squadra della prossima stagione e che quindi sono in cerca di una nuova sistemazione a poco più di un mese dalla conclusione del calciomercato.

Quanti rientranti dai prestiti ci sono oggi nel Torino

La rosa del Toro rispetto alla passata stagione ha perso diversi titolari come Brekalo, Bremer, Belotti e Mandragora che non fanno più parte della squadra di Ivan Juric. Sono però rientrati dai prestiti in giro per l'Italia e per il mondo alcuni giocatori che, in alcuni casi, possono sperare di mantenere un posto in squadra ma una buona parte non sembra aver futuro in questo Toro. Un esempio può essere Jacopo Segre che è rientrato in granata dopo un anno a Perugia ma sul quale ora ci sono gli occhi di alcuni club di Serie B. Lo stesso discorso può essere applicato per altri giocatori come Simone Verdi, Vincenzo Millico, Michel Adopo e forse anche Ben Kone che non sembrano essere al centro dei pensieri di mister Juric e che potrebbero continuare a fare esperienza in prestito. Chi può invece sperare di ritagliarsi uno spazio in granata è il trequartista Krisztofer Horváth che dopo una buona stagione al Szeged sta facendo vedere ottime cose in questo ritiro austriaco.

Le uscite del Toro: Verdi non è più una priorità per la Salernitana

Non solo rientranti dai prestiti, in uscita ci sono anche giocatori che già l'anno scorso vestivano il granata. Simone Zaza e Simone Edera non sono affatto certi di giocare con questi colori anche l'anno prossimo. L'attaccante ex Sassuolo e Valencia sta vivendo un ritiro ai margini e non è mai stato impiegato nelle 3 amichevoli fin qui giocate dalla squadra. Il già citato Verdi è tornato dopo i 6 mesi di prestito alla Salernitana da gennaio a giugno della passata stagione. Per il fantasista ex Bologna è stata una seconda parte di stagione caratterizzata da 5 reti in 15 presenze e culminata con la salvezza dei campani. Nelle scorse settimane si era parlato anche di un suo ritorno nella squadra allenata da Davide Nicola ma potrebbe non accadere. Il presidente Danilo Iervolino ai microfoni di TMW ha risposto così alla domanda su un possibile ritorno di Verdi: "Vedremo. Dal punto di vista tecnico è un talento che ci piace tanto, ha dato un grosso contributo alla causa. Ma ci sono altre priorità". Parole che almeno all'apparenza allontanano Verdi dalla Salernitana. Questa trattativa però non va esclusa a priori perché un suo ritorno in Campania se lo augurano tutte le parti in gioco. Se l'affare dovesse sbloccarsi nei prossimi giorni potrebbe essere il primo di una serie di addii in casa Toro che a questo punto difficilmente possono essere rimandati.