Fiorentina, in difesa diversi ballottaggi in vista del Torino: le alternative

Italiano ha fatto spesso ruotare gli interpreti del reparto difensivo: le opzioni in difesa vista della sfida contro il Torino

Irene Nicola Redattore

Per la terza volta in stagione, il Torino affronterà la Fiorentina. In campionato aveva vinto al Franchi la squadra di Juric, in Coppa Italia invece aveva prevalso la Viola. Ora ci sarà il ritorno in campionato, in programma domenica 21 maggio alle ore 15. Sarà uno scontro diretto tra due squadre a pari punti, entrambe in lizza per l'ottavo. In vista del match passiamo in rassegna la difesa della Fiorentina.

Fiorentina, ballottaggio tra terzini: in vantaggio Terzic e Dodò — Nel 4-2-3-1 di Italiano le soluzioni in difesa sono molteplici. La distanza ravvicinata tra il ritorno di Conference League con il Basilea e la sfida al Torino darà luogo a diverse staffette. Spesso Italiano ha infatti alternato gli interpreti sulle fasce dopo le fatiche europee, scelta per cui ha optato anche dopo l'andata contro gli svizzeri. Sulla fascia destra si profila quindi un primo ballottaggio tra Dodò e Venuti, facile pensare che il titolare contro il Basilea parta dalla panchina contro i granata (dopo l'andata era toccato a Venuti in campionato). Sul versante opposto il ballottaggio è tra Terzic e Biraghi, con il primo che pare in vantaggio al momento.

Fiorentina, in quattro in lizza come centrali: Milenkovic sarà diffidato — Per quanto riguarda la coppia di centrali, diverse anche in questo caso le possibili soluzioni. Italiano ha fatto infatti ruotare nell'ultimo periodo due coppie diverse. In campionato nelle ultime due gare la scelta è ricaduta sempre su Milenkovic e Igor come perni della retroguardia. Il primo dovrebbe in ogni caso fare attenzione contro il Torino, in quanto sarà tra i diffidati della partita. L'altra opzione, sperimentata invece contro il Basilea ha visto in coppia Martinez Quarta e Ranieri (in quel caso Milenkovic era squalificato). Tutti e quattro gli interpreti restano ad oggi in corsa per una maglia da titolare. Igor e Milenkovic partono comunque favoriti.