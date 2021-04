Il metodo Kaizen, anche Cristiano Ronaldo come Nicola

Social / Nel suo Instagram CR7 ha postato una storia nella quale c'è un richiamo al metodo Kaizen, già menzionato da Nicola nell'ultima conferenza stampa

"C’è da utilizzare una sorta di metodologia Kaizen, in cui il miglioramento è il vero obiettivo. Ho chiesto ai ragazzi questo: serve interpretare bene il ruolo, ma in funzione delle necessità della squadra. E’ un modo di comunicare per focalizzare l’attenzione sul miglioramento continuo; se non c’è dedizione non c’è miglioramento". Sono state queste le parole del tecnico Davide Nicola prima della partita del suo Toro contro l'Udinese con le quali ha voluto spiegare il tipo di lavoro che sta facendo con i suoi ragazzi. Lo ha voluto paragonare al metodo Kaizen, un metodo che si basa sull'idea per cui, la linea d'azione è sempre legata alle esigenze dei singoli componenti della squadra i quali, sentendosi compresi, tenderanno ad essere coinvolti ed identificarsi con la visione complessiva degli obiettivi. A richiamare questo metodo però, non è stato soltanto Nicola. Molto curioso infatti come anche Cristiano Ronaldo, nelle storie del suo profilo Instagram abbia postato una sua foto con vicino proprio la scritta "Kaizen".