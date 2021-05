La finestra sulla A, commento alla 34ma giornata di Serie A

Si è conclusa la 34ma giornata di Serie A che ha regalato i primi verdetti della stagione. L'Inter è campione d'Italia, il Crotone la prima retrocessa. La corsa Champions rimane serratissima, così come la lotta per non retrocedere

Davide Fagnani

Si è conclusa la 34ma giornata di Serie A che ha regalato i primi verdetti della stagione.

L’Inter è campione d’Italia per la 19ma volta nella sua storia. I nerazzurri vincono a Crotone nella giornata di sabato e approfittano del pareggio dell’Atalanta in casa del Sassuolo per laurearsi matematicamente campioni con quattro giornate d’anticipo. Un premio meritato per la squadra di Antonio Conte, che nel girone di ritorno è stata in grado di realizzare un filotto di 11 vittorie consecutive, per un bilancio di 13 vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta. Contestualmente la vittoria dei nerazzurri a Crotone, condanna i calabresi ad essere i primi retrocessi del nostro campionato.

I nerazzurri ora potranno godersi da lontano la lotta Champions, sempre più serrata visti i risultati del weekend, che si incrociano anche con la lotta salvezza. Appaiate a quota 69 punti ci sono Atalanta, Juventus e Milan. L’unica squadra a fermare la propria corsa nel weekend è stata proprio la dea. Vincono invece Milan e Juventus. I rossoneri si sono infatti imposti 2-0 sul Benevento, mentre i bianconeri hanno battuto in rimonta nel finale l’Udinese. Alla luce di questi risultati, lo scontro diretto tra Milan e Juventus della prossima settimana assume ancora di più i connotati di un match decisivo per il destino di entrambe. Una sconfitta infatti potrebbe far sprofondare una delle due squadre in una posizione molto complicata, perché il Napoli, nonostante il pareggio casalingo contro il Cagliari resta a soli due punti. Senza dimenticare poi la Lazio, vincente contro il Genoa e a -5 dal quarto posto, ma con una partita in meno. Una vera e propria bagarre che si risolverà probabilmente solo all’ultima giornata, quando ci sarà anche un possibile scontro diretto Atalanta-Milan.

Anche in fondo alla classifica la situazione continua ad essere infuocata. Rispetto a qualche settimana fa, quando sembrava una battaglia tra Cagliari e Torino, ora è il Benevento la squadra nella situazione peggiore. Come detto in precedenza in questa giornata gli scontri per la Champions si sono incrociati con gli scontri salvezza. I campani infatti subiscono una sconfitta a San Siro contro il Milan e restano terzultimi a 31 punti, con la difficilissima trasferta di Bergamo che incombe. Situazione migliore invece per Cagliari, Spezia e Torino. I sardi pareggiano in extremis al San Paolo salendo a 32 punti e ottenendo un punto praticamente insperato nella lotta salvezza. Il Torino invece ottiene una vittoria fondamentale in casa contro il Parma salendo a 34 punti con una partita in meno. Potrà essere l’allungo decisivo? Resta a rischio anche la Fiorentina, a +4 sul Benevento e con un calendario altrettanto difficile. Settimana prossima è in arrivo quello che potrebbe essere il match decisivo. Si affronteranno infatti Benevento e Cagliari in quella che potrebbe essere l’ultima chiamata per una delle due. Sarà inoltre una grande occasione per tutte le squadre davanti. Prepariamoci ad un weekend di fuoco.