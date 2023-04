Lazio, il punto di forza ora è il centrocampo: col Toro però non ci sarà Cataldi

Il regista biancoceleste salterà la partita contro il Toro per squalifica, ma il reparto mediano della Lazio è ricco di alternative

Federico De Milano Redattore

Nelle ultime settimane in campionato la Lazio ha accelerato notevolmente e si sta lanciando a suon di vittorie in una lotta per la Champions League che ad oggi la vede come una delle favorite. Uno dei punti di forza della squadra di Sarri in questa fase di stagione è il suo reparto di centrocampo che può contare su diversi interpreti di ottima qualità. Dopo aver analizzata il reparto arretrato della formazione biancoceleste passiamo ora in rassegna proprio la linea mediana dei prossimi avversari del Torino.

Sarri ha creato grande certezza e affidabilità nel trio titolare di centrocampo — Come già accaduto in passato nella sua importante esperienza con il Napoli, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è un allenatore che non fa troppe rotazioni una volta che ha trovato l'alchimia giusta nella sua formazione. Il reparto di centrocampo della Lazio ne è l'esatta prova con il terzetto formato da Sergej Milinkovic-Savic, Danilo Cataldi e Luis Alberto che è diventato un punto di forza della squadra biancoceleste nonché sempre i primi a scendere in campo, certi di una maglia da titolare. Il serbo, nonostante non stia vivendo la sua miglior stagione, ha già segnato 6 reti e fornito 8 assist in questa Serie A, l'italiano invece ha numeri modesti (un solo assist in 27 partite di campionato) ma è un giocatore fondamentale per il gioco della Lazio mentre infine lo spagnolo è a quota 5 gol più 4 assist. Sarri può quindi godere di un trio davvero ben rodato e che garantisce affidabilità.

Contro il Toro mancherà Cataldi: ecco chi potrebbe sostituirlo — Questo tridente non potrà però scendere in campo sabato alle 18 contro il Toro di Juric perché sarà assente lo squalificato Cataldi. Ecco che quindi l'allenatore toscano dovrà quindi trovare una nuova soluzione davanti alla difesa in cabina di regia. L'ipotesi più probabile è che venga scelto Matias Vecino. L'ex Inter è un giocatore solido e che fornisce sempre buone prestazioni quando chiamato in causa. Un'altra opzione potrebbe essere la scelta che porta a Marcos Antonio; il brasiliano non sta trovando molto spazio in questa sua prima annata italiana ma ha trovato il suo primo gol nell'ultima partita, giocata a La Spezia. Infine c'è anche Toma Basic, un giocatore di cui Sarri si fida come testimoniato dalle 20 presenze già raccolte quest'anno in Serie A, sebbene molte di queste solo per scampoli finali di partita. Il centrocampo della Lazio è dunque un reparto folto e ben collaudato, composto da delle gerarchie precise ma che contro il Toro sarà privo di un pezzo fondamentale come il regista titolare.