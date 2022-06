LIVE! Il sorteggio del calendario della Serie A 2022-2023

Prima della pausa per il Mondiale ci saranno 15 turni (2 infrasettimanali: 31 agosto e 9 novembre): le prime 4 giornate andranno in scena a mercato aperto (chiuderà l'1 settembre) e la prima sosta è prevista tra il 19 e il 27 settembre, in quei giorni sono programmati gli ultimi match della fase a gironi di Nations League. Poi, dopo il rientro, ci sarà una nuova pausa il 26 marzo per le Qualificazioni all'Europeo, che verrà recuperata in un turno infrasettimanale il 3 maggio. Non è escluso che la Lega di Serie A programmi un mini-torneo contemporaneo alla Coppa del Mondo in Qatar.