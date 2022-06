Serie A 2022-23, il calendario completo: ecco tutti gli impegni del Torino

Cari amici ed amiche di Toro News, è iniziata la stagione 2022/2023 con il primo atto ufficiale, l'estrazione dei calendari. Ecco in che modo ed in quale ordine si distribuiranno gli impegni del Torino nell'arco del prossimo campionato: pagina per pagina, scopriamo insieme come si struttura il campionato del Torino di Juric.