Monza, Stroppa verso il Torino: “Sarà una sfida di duelli. Obiettivo? Salvezza”

Le parole del tecnico dei brianzoli in vista della prima storica partita in Serie A del Monza: domani sera alle 20.45 arriverà il Torino

Redazione Toro News

Dopo 110 anni di storia, il Monza giocherà domani sera, sabato 13 agosto, la sua prima gara nel massimo campionato. I brianzoli ospiteranno il Torino allo UPower Stadium, calcio d’inizio alle ore 20.45. Mister Giovanni Stroppa è intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare il match.

Mister quali sono le sensazioni?

“C'è serenità. E’ bellissimo pensare ad un anno fa ed essere qui. E’ stato sicuramente un bel percorso. Metteremo in campo la miglior squadra possibile, vogliamo fare bene”.

Che squadra è il Torino di Ivan Juric e che partita si aspetta?

“E’ una partita difficile, vedremo se avranno a disposizione i loro acquisti. Juric mi piace, fa lavorare bene le sue squadre. Sarà una partita di duelli, dovremo essere bravi a fare le nostre cose e a regalare il meno possibile”.

E sulla prima storica stagione in Serie A del Monza quali aspettative ha?

“L’atteggiamento non dovrebbe cambiare, ma la serie A è un altro sport. Bisogna avere qualità importanti. Noi cercheremo di mettere in campo quelle che sono le nostre idee e le nostre caratteristiche in considerazione anche degli avversari. In questo momento mi piace pensare che siamo ancora in costruzione, stiamo costruendo una squadra molto competitiva. Mi piace il mercato che sta facendo la società”.

Un'estate ricca di cambiamenti: è preoccupato?

“E’ chiaro che vorrei avere la squadra subito completa, ma non è stato possibile. C’erano due mesi e abbiamo fatto le cose per bene. Stiamo facendo una squadra competitiva. L’impronta la stiamo vedendo. Realizzerò forse tra qualche anno l’impresa che abbiamo fatto”.

Icardi è un acquisto possibile?

“Non parlo di chi dovrebbe arrivare. Pablo Mari e Petagna? Pablo ha fatto due allenamenti, Petagna ci dà esperienza e fisicità. Vedremo cosa succederà. Sono molto soddisfatto di come ci stiamo muovendo”.

Le vostre ambizioni?

"Vogliamo salvarci, lo ribadirò sempre. Non voglio andare contro le ambizioni della proprietà, ma vediamo cosa ci dirà il campo. Per me il primo obiettivo è mantenere la categoria”.

Chi giocherà in porta?

“Ho tre ottimi portieri, domani vedrete. Sono molto forti”.

Come sta Sensi?

“E’ un giocatore molto motivato, c’è stata con lui una programmazione di lavoro per metterlo nelle condizioni giuste. E’ migliorato molto, non è ancora al completo e spero non abbia più intoppi”.

Infine una valutazione sul gruppo.

“Non è difficile far integrare tutti insieme. Ci vorrà del tempo, ma tempo non ce n’è”.