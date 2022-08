Juric pre Monza-Torino: “Lite con Vagnati? Contentissimo della sua reazione”

1 di 6

CALDA ESTATE

A quasi tre mesi dall'ultima volta, Ivan Juric tornerà a parlare in conferenza stampa. Il tecnico granata era rimasto l'unico allenatore di Serie A a non aver ancora rilasciato alcuna dichiarazione ed è pronto a rompere il silenzio per presentare la gara contro il Monza, prima giornata del nuovo campionato. Il tecnico è dunque atteso nella sala conferenze dello stadio Olimpico "Grande Torino" per rispondere alle domande dei cronisti presenti.

Come ricapitoliamo l'estate? Di cose ce ne sono state parecchie...

"C'è stata in mezzo la vacanza, poi abbiamo fatto un ritiro veramente brutto con pochi giocatori in cui non era facile lavorare. Ci siamo concentrati sul giocare con chi c'era".

È soddisfatto del gruppo che ha a disposizione?

"Penso che la squadra sia incompleta, proprio a livello numerico. Sono contento dei nuovi arrivi, comunque l'andazzo è come l'anno scorso: stiamo prendendo giocatori che sulla carta sono ottimi ma hanno fatto fatica gli ultimi anni. E' il copione dell'anno scorso. Ci auguriamo che riescano a rendere bene e dare un grande contributo. Poi è chiaro che ancora mancano alcune cose e il mercato è lungo. Ma i giocatori non sono figurine, ci vuole lavoro. Abbiamo buttato al vento 40 giorni in cui potevamo lavorare meglio".

Si ricorda la sua prima volta in Serie A? Che cosa ha visto del Monza?

"Stroppa ha il suo gioco, hanno messo dentro giocatori importanti, almeno sulla carta, ed è rimasta una buona base dell'anno scorso. Ci aspetta una partita difficilissima, vediamo come noi riusciamo a rispondere. Mi aspetto una partita impegnativa e difficile, non so ancora noi come riusciamo a rispondere".