Salernitana, la difesa è la terza peggiore del campionato: 49 reti subite

Toro, la difesa della Salernitana è più debole nel primo tempo

49 reti subite, di cui 26 nel primo tempo e 21 tra il 46’ e il 90’: così, la Salernitana ha una difesa che rappresenta un vantaggio per il Torino. I granata di Juric, infatti, sono più propensi a segnare nei primi 45 minuti, momento in cui - come detto sopra - la difesa del club campano è più fragile. La Salernitana gioca con lo stesso modulo di Juric e quindi anche Sousa punta sulla difesa a tre che potrebbe essere composta da Daniliuc, Gyomber e Pirola. Tutti e tre i difensori, attualmente, non hanno ancora preso nessun cartellino, il che lascia ad intendere che la difesa della squadra campana non faccia affidamento sullo scontro fisico, come invece chiede Juric ai suoi ragazzi per poter sviluppare il gioco. Sicuramente, sarà una partita importante da entrambe le parti: per il Toro per poter continuare a seguire l’obiettivo ottavo posto, per la Salernitana per allontanarsi dalla zona retrocessione, distante soli 7 punti.