Serie A, la classifica: vince anche il Monza che rimane davanti al Torino

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo la disputa delle gare in anticipo al sabato per il 29° turno

Il Torino ottiene tre punti in Friuli vincendo 0-2 contro l'Udinese. Un successo che permette ai granata di salire a quota 41 punti e mettere pressione sulle squadre in corsa per l'Europa che devono ancora giocare. Al momento il Toro si è infatti portato a -3 dal settimo posto del Napoli e a -2 dall'ottavo della Fiorentina. Contemporaneamente ai granata, tuttavia, vince anche il Monza che in casa ha battuto 1-o il Cagliari, la formazione brianzola di Palladino resta così una lunghezza avanti al Toro. In attesa della partita della Lazio (questa sera in scena a Frosinone) i biancocelesti sono scivolati in undicesima posizione, sorpassati dal Monza e dal Torino.