Serie A, la classifica: 3 punti che rilanciano il Torino in chiave Europa

Ecco come cambia la classifica di Serie A in seguito agli anticipi del sabato in questa 22^ giornata di campionato

Federico De Milano

Il Torino batte 1-2 la Sampdoria in trasferta e esce dallo stadio Luigi Ferraris di Genova con 3 punti davvero preziosi che rilanciano i granata in lotta per l'Europa. La formazione di Juric infatti sale a quota 31 punti ad una sola lunghezza dal sesto posto occupato da Roma, Lazio e Fiorentina. La Sampdoria resta invece ferma a 20 rischiando di veder avvicinarsi molto la zona retrocessione. Il Torino, inoltre, ha una partita in meno, quella in casa dell'Atalanta: il prossimo 21 gennaio il Giudice Sportivo emetterà una decisione in merito.

SEGUICI SU: