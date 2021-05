Serie A, la classifica: il Benevento perde e rimane a -4 dal Toro

Ecco come cambia la classifica di Serie A al termine di questo mercoledì ricchissimo di partite importanti per la salvezza e la Champions

Tremenda sconfitta del Torino di Davide Nicola che era impegnato contro il Milan di Stefano Pioli, la gara è terminata con la netta vittoria dei rossoneri che si impongono 0-7. I granata restano fermi a quota 35 in classifica mentre i rossoneri salgono a quota 75 in piena zona Champions League.

L'unica buona notizia per il Torino è che il Benevento resta terzultimo, sempre a quattro punti di distanza, perché viene sconfitto a Bergamo dall'Atalanta che si impone con il risultato di 2-0. I campani rimangono così fermi a 31 punti in classifica mentre i nerazzurri invece si portano al secondo posto a quota 75 punti.

Il Torino se la vedrà fra tre giorni, sabato, contro uno Spezia che si è fatto riagguantare sul 2-2 in casa della Sampdoria. Una vittoria avrebbe salvato matematicamente i liguri, che ora giocheranno contro i granata con l'elmetto in testa. La squadra di Italiano si porta a quota 35 punti, come il Torino, mentre la Samp sale a quota 46 lunghezze. L'ultima compagine ancora a caccia della salvezza è il Cagliari, che dopo il pareggio contro la Fiorentina va a 36 punti e vede vicinissimo il traguardo. La serata di oggi vede invece le salvezze matematiche di Genoa e Fiorentina. I liguri vincono 0-2 a Bologna e tagliano il traguardo.