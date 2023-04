Serie A, la classifica: il Torino pareggia e rimane a -2 dall’ottavo posto

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo i posticipi del lunedì che hanno concluso il 28° turno di Serie A

Il Torino ottiene un solo punto sul campo del Sassuolo dopo l'1-1 finale maturato grazie ai gol di Pinamonti e Sanabria. I granata salgono così in classifica a 38 punti, un bottino che vale il decimo posto in coabitazione con l'Udinese. I neroverdi invece si portano a quota 37. Davanti al Toro ora ci sono Bologna e Fiorentina entrambe in ottava posizione con 40 punti.