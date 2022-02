Serie A, la classifica: il Torino si porta a due punti dal nono posto del Verona

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A in seguito al derby della Mole che ha aperto il 26^ turno

Il Torino ottiene un punto sul campo della Juventus. Il derby della Mole valido per la 26^ giornata di Serie A termina 1-1 in seguito alle reti di De Ligt e Belotti. Con questo punto raccolto i granata salgono a quota 33 lunghezze in classifica mentre i bianconeri si portano a 47 punti. La squadra di Juric ora si trova al decimo posto a 2 punti di distanza dalla nona posizione occupata dal Verona, entrambe le squadre hanno giocato 25 partite.