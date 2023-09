Serie A, la classifica: il Toro sale a 7 punti che valgono il quinto posto

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A al termine dei posticipi del lunedì per la quarta giornata

Il Torino ottiene tre punti molto preziosi grazie ad una prova di un super Radonjic che sigla una doppietta. Con questo successo i granata di Juric si portano a quota sette lunghezze in classifica che valgono momentaneamente la quinta posizione. In attesa del risultato di questa sera di Verona-Bologna (gialloblù a 6 punti e rossoblù a 4) il Toro si trova davanti in classifica soltanto Inter (12), Juventus (10), Milan (9) e Lecce (8). A quota 7 punti a pari con i ragazzi di Juric ci sono anche Napoli, Frosinone e Fiorentina. La Salernitana invece incassa un'altra sconfitta e rimane in zona retrocessione con soli 2 punti dopo 4 partite.