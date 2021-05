Serie A, non solo Juric al Toro: quanti cambi in vista sulle panchine

Sono pochissime le squadre che hanno scelto di confermare il proprio allenatore anche per la prossima stagione

Federico De Milano

In questi giorni sta prendendo forma un valzer delle panchine di Serie A che rischia di coinvolgere quasi tutte le società. Il Torino è una di queste perché come si sta vociferando in questi giorni sembra essere sempre più vicino all'accordo con Ivan Juric come nuovo tecnico granata. Delle 17 squadre che quest'anno hanno mantenuto la categoria, sono solamente in 4 ad essere certe di confermare la propria guida tecnica anche nella prossima stagione. Si tratta di Atalanta, Cagliari, Genoa e Milan che hanno già deciso di proseguire con i propri allenatori.

LE PANCHINE VUOTE - Sono ancora addirittura 11 le panchine in cerca di un allenatore per la prossima stagione, più della metà delle squadre di A. Detto del Torino che sembra essere vicina all'accordo con Juric, analizziamo la situazione delle altre società. In alcuni casi, come Bologna e Spezia, le società proseguirebbero con gli attuali tecnici ma sia Mihajlovic che Italiano sono ambiti anche da altre squadre e bisogna ancora capire il loro futuro. Juventus e Napoli stanno invece cercando un nuovo allenatore dopo che Pirlo (non ancora ufficiale) e Gattuso (già comunicato da De Laurentiis) non sono stati confermati. Il caso più recente e anche più assurdo è quello dell'Inter che dopo aver vinto lo scudetto ha ufficializzato l'addio di Conte dopo che non è stato trovato l'accordo per la programmazione del futuro. La Lazio potrebbe cambiare allenatore dopo 5 anni: Simone Inzaghi ha richieste da altri club e Lotito recentemente non è mai stato convinto del rinnovo con l'attuale tecnico. Per quanto rigurda invece Sassuolo, Sampdoria e Verona sono stati gli allenatori a scelgiere di cambiare aria. L'ultima squadra è l'Udinese che non ha ancora scelto se proseguire con Gotti anche se al momento sembra in dubbio la conferma dell'allenatore bianconero anche per il prossimo campionato.

NUOVE AVVENTURE - In mezzo a questi numerosissimi cambi in panchina ci sono due società che hanno chiarito il loro futuro. Si tratta della Roma e della Fiorentina che hanno ufficializzati i nomi dei propri allenatori per il prossimo campionato di Serie A. La società giallorossa è stata la prima a muoversi in questo valzer di panchine annunciando già più di 20 giorni fa il nome di José Mourinho come nuovo tecnico giallorosso. L'ex allenatore dell'Inter prende così il posto di un suo connazionale, ovvero Paulo Fonseca che non è stato confermato dalla società giallorossa dopo il settimo posto in campionato. Ieri è arrivata anche l'ufficialità del secondo cambio in panchina in Serie A, si tratta della Fiorentina che ha reso noto di aver ingaggiato Gennaro Gattuso come tecnico per la prossima stagione. L'ex Milan e Napoli prende il posto di Beppe Iachini. Nei prossimi giorni sono attese nuove ufficialità che andranno a comporre il puzzle raffigurante il nuovo disegno delle panchine del nostro campionato, che mai come oggi si prepara a vivere un'annata ricca di volti nuovi alla guida delle squadre di Serie A.