Torino, ammenda di 3000 euro per i cori a Commisso nel match contro la Fiorentina

Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha diramato quest'oggi il comunicato con le sentenze relative alle partite disputate per la 36^ giornata di Serie A. Il Torino viene citato nel comunicato perché dovrà pagare una multa pari a 3000 euro in seguito ai cori rivolti dai sostenitori granata all'indirizzo della dirigenza della Fiorentina, in particolare al patron Rocco Commisso . L'imprenditore italo-americano è stato infatti bersagliato dai tifosi del Toro prima della partita di domenica, il motivo è da ricercarsi nel fatto che recentemente si è lasciato andare a dichiarazioni poco lusinghiere nei confronti del club e ha aizzato contro di sé i supporter granata.

Dal punto di vista delle sanzioni per i calciatori, invece, l'unico tesserato del Torino che viene citato è Wilfred Singo che ha preso un cartellino giallo nel match contro i viola. Per lui si tratta della sesta ammonizione in questa Serie A e per ciò non entra ancora in diffida. Anche tra le fila dello Spezia, prossimo avversario del Toro, non si segnala nessuna squalifica.