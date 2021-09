UFFICIALE – Mazzarri è il nuovo allenatore del Cagliari

Il tecnico toscano torna ad allenare in Serie A dopo l’esperienza con il Torino

Ora è ufficiale: Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Cagliari. Il tecnico toscano - come raccontato già ieri su queste colonne - dopo l’esonero di Semplici era il candidato numero uno per la panchina dei sardi e pochi minuti fa è arrivato il comunicato ufficiale pubblicato sul sito del Cagliari. Dopo l’esperienza con il Torino terminata a febbraio 2020, Walter Mazzarri tornerà ad allenare in Serie A. Con il club sardo il tecnico ex Toro ha firmato un contratto fino al 2024 e, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe percepire 1.8 milioni di euro. Il tecnico toscano era rimasto senza contratto dopo la rescissione consensuale col Torino, una separazione di cui non ha mai voluto parlare se non accennando al fatto che era avvenuta per motivi extra-calcio (QUI i dettagli). Cagliari-Torino è in programma il 6 dicembre, giorno in cui Mazzarri affronterà per la prima volta la sua ex squadra.